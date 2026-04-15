Lecture en correspondance de Louise Rose, Musée de Grenoble, Grenoble

Lecture en correspondance de Louise Rose Samedi 23 mai, 19h30, 21h00 Musée de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Louise Rose est l’autrice d’un premier roman : Les Projectiles (P.O.L) qui retrace la quête de son héroine pour retrouver une boite mystérieuse qu’elle a enterrée dans le jardin de sa maison d’enfance. Dans la collection du musée, Louise Rose a choisi une œuvre qui fait écho à ce texte, dont elle lira un extrait avant de proposer un échange qui mettra en évidence cette résonnance entre l’oeuvre littéraire et plastique.

Louise Rose est l’autrice invitée en résidence à Grenoble par le Printemps du livre. Diplomée de ENSAD de Nancy et du master de Création littéraire du Havre, elle s’intéresse à l’art sous toutes ses formes qui nourrit son écriture autant que ses promenades et ses rencontres. Elle séjourne à Grenoble pendant 3 mois pour écrire son deuxième roman et rencontrer des publics variés .

Réservation conseillée (jauge limitée) : www.museedegrenoble.fr

Musée de Grenoble 5 Place de Lavalette, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476634444 https://www.museedegrenoble.fr [{« link »: « http://www.museedegrenoble.fr »}] L’un des plus prestigieux musées français par l’ampleur et l’équilibre de ses collections d’art ancien, moderne et contemporain. Riche de 4.500 tableaux, 400 sculptures, 5.500 dessins et d’un fonds remarquable d’antiquités égyptiennes, le musée de Grenoble rassemble dans 62 salles, de nombreux chefs-d’œuvres de la peinture classique à l’art contemporain.

Louise Rose est l’autrice d’un premier roman : Les Projectiles (P.O.L) qui retrace la quête de son héroine pour retrouver une boite mystérieuse qu’elle a enterrée dans le jardin de sa maison Dans la …

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