Lecture en mer Bibliothèque Marcheprime
Lecture en mer Bibliothèque Marcheprime mercredi 6 mai 2026.
Marcheprime
Lecture en mer
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Lecture théâtralisée avec la Cie Elle Murmure (dès 3 ans)
Les histoires se racontent avec des livres, des mots, une voix mais aussi des gestes ! Viens écouter et regarder quelques histoires par La Cie Elle murmure, une compagnie de théâtre vivante et poétique.
Dès 3 ans
Gratuit
Sur inscription 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr .
Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 bibliotheque@ville-marcheprime.fr
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English : Lecture en mer
L’événement Lecture en mer Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur Bassin
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