Lecture en mer Bibliothèque Marcheprime

Marcheprime

Lecture en mer

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Lecture théâtralisée avec la Cie Elle Murmure (dès 3 ans)

Les histoires se racontent avec des livres, des mots, une voix mais aussi des gestes ! Viens écouter et regarder quelques histoires par La Cie Elle murmure, une compagnie de théâtre vivante et poétique.

Dès 3 ans

Gratuit

Sur inscription 05 57 71 80 21 ou bibliotheque@ville-marcheprime.fr .

Bibliothèque 4 Avenue de la République Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 80 21 bibliotheque@ville-marcheprime.fr

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English : Lecture en mer

L’événement Lecture en mer Marcheprime a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Coeur Bassin