Lecture en Nature 1 lieu, des histoires Erquy
mercredi 29 juillet 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Lecture en Nature 1 lieu, des histoires
Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Agnès Pautrel, conteuse des forêts, vous lit les fables que lui ont inspirées quelques arbres d’Erquy et de ses alentours. S’y rencontrent des humains, des animaux et des arbres donc et s’y nouent des liens inattendus…
Une prestation originale, pour observer la diversité des milieux naturels autour du Cap d’Erquy, découvrir les coulisses d’Erquy , porter un regard unique sur cette petite cité. .
Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 42 69 16
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English :
L’événement Lecture en Nature 1 lieu, des histoires Erquy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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