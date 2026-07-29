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AGENDA · Erquy

Lecture en Nature 1 lieu, des histoires Erquy

samedi 1 août 2026 · Erquy

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Lecture en Nature 1 lieu, des histoires

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 16:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Agnès Pautrel, conteuse des forêts, vous lit les fables que lui ont inspirées quelques arbres d’Erquy et de ses alentours. S’y rencontrent des humains, des animaux et des arbres donc et s’y nouent des liens inattendus…
Une prestation originale, pour observer la diversité des milieux naturels autour du Cap d’Erquy, découvrir les coulisses d’Erquy , porter un regard unique sur cette petite cité.   .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 42 69 16 

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English :

L’événement Lecture en Nature 1 lieu, des histoires Erquy a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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