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AGENDA · Erquy

Lecture en Nature Au fil du jour Erquy

lundi 3 août 2026 · Erquy

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Lecture en Nature Au fil du jour

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Agnès Pautrel, conteuse des forêts, vous lit les fables que lui ont inspirées les arbres d’Erquy et de ses alentours. S’y rencontrent des humains, des animaux et des arbres donc et s’y nouent des liens inattendus…
Une occasion de découvrir quatre lieux enchanteurs aux atmosphères très différentes, hors des sentiers battus.
4 rendez-vous de 30 minutes au cours de la journée à 10h, 14h, 18h et 21h.   .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 42 69 16 

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English :

L’événement Lecture en Nature Au fil du jour Erquy a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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