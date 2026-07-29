Informations pratiques

Erquy

Lecture en Nature Au fil du jour

Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Agnès Pautrel, conteuse des forêts, vous lit les fables que lui ont inspirées les arbres d’Erquy et de ses alentours. S’y rencontrent des humains, des animaux et des arbres donc et s’y nouent des liens inattendus…

Une occasion de découvrir quatre lieux enchanteurs aux atmosphères très différentes, hors des sentiers battus.

4 rendez-vous de 30 minutes au cours de la journée à 10h, 14h, 18h et 21h. .

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 42 69 16

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English :

L’événement Lecture en Nature Au fil du jour Erquy a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor