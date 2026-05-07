Chemillé-sur-Indrois

Lecture en plein air par l’espace parents LAP’S de la communauté de communes

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un moment doux et convivial à partager en famille autour des histoires et de l’imaginaire ! L’espace parents LAP’S de la Communauté de Communes vous invite à profiter d’une lecture en plein air, entre détente, découvertes et plaisir de lire ensemble. ☀️

Un moment doux et convivial à partager en famille autour des histoires et de l’imaginaire ! L’espace parents LAP’S de la Communauté de Communes vous invite à profiter d’une lecture en plein air, entre détente, découvertes et plaisir de lire ensemble. ☀️ .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

A gentle, convivial moment to share with the whole family around stories and imagination! The Communauté de Communes? LAP?S parents? area invites you to enjoy an open-air reading experience, where you can relax, make discoveries and enjoy reading together. ????

L’événement Lecture en plein air par l’espace parents LAP’S de la communauté de communes Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire