Lecture en plein air par l’espace parents LAP’S de la communauté de communes Chemillé-sur-Indrois
Lecture en plein air par l’espace parents LAP’S de la communauté de communes Chemillé-sur-Indrois vendredi 21 août 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Lecture en plein air par l’espace parents LAP’S de la communauté de communes
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Un moment doux et convivial à partager en famille autour des histoires et de l’imaginaire ! L’espace parents LAP’S de la Communauté de Communes vous invite à profiter d’une lecture en plein air, entre détente, découvertes et plaisir de lire ensemble. ☀️
Un moment doux et convivial à partager en famille autour des histoires et de l’imaginaire ! L’espace parents LAP’S de la Communauté de Communes vous invite à profiter d’une lecture en plein air, entre détente, découvertes et plaisir de lire ensemble. ☀️ .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71
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English :
A gentle, convivial moment to share with the whole family around stories and imagination! The Communauté de Communes? LAP?S parents? area invites you to enjoy an open-air reading experience, where you can relax, make discoveries and enjoy reading together. ????
L’événement Lecture en plein air par l’espace parents LAP’S de la communauté de communes Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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