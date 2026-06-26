Lecture en scène Vauclaire Montpon-Ménestérol
Lecture en scène Vauclaire Montpon-Ménestérol jeudi 9 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Lecture en scène
Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Lecture en scènes poèmes de Prévert et quelques autres à 15h salle Le Colibri au CH Vauclaire Entrée au chapeau 06 70 62 95 97 .
Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 95 97
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English : Lecture en scène
L’événement Lecture en scène Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-26 par Vallée de l’Isle en Périgord
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