Lecture en scène Vauclaire Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Lecture en scène

Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Lecture en scènes poèmes de Prévert et quelques autres à 15h salle Le Colibri au CH Vauclaire Entrée au chapeau 06 70 62 95 97 .

Vauclaire CH Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 95 97

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English : Lecture en scène

L’événement Lecture en scène Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-26 par Vallée de l’Isle en Périgord