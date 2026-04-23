Lecture et poétique musicale Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Locquirec

Lecture et poétique musicale

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Avec Ta sève est sonore, Anne-Laure Lussou, poète, et Emmanuelle Pommier, pianiste, nous invitent à entrer au cœur des bois, auprès de ces amis en apparence silencieux que sont les arbres.

Loin de la quête vaporeuse, il s’agit d’un opus ancré au cœur du vivant, d’un retour à la chair autant qu’à la terre, et d’une construction en lien à l’écoute profonde du végétal.

Les poèmes entrent en dialogue avec les compositions musicales, pour former des échappées belles, où résonne la force pacificatrice des arbres.

Entrée libre, participation au chapeau, séance de dédicaces à suivre .

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 43 72

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L’événement Lecture et poétique musicale Locquirec a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BAIE DE MORLAIX