Lecture et poétique musicale Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec
Lecture et poétique musicale Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec samedi 11 juillet 2026.
Locquirec
Lecture et poétique musicale
Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Avec Ta sève est sonore, Anne-Laure Lussou, poète, et Emmanuelle Pommier, pianiste, nous invitent à entrer au cœur des bois, auprès de ces amis en apparence silencieux que sont les arbres.
Loin de la quête vaporeuse, il s’agit d’un opus ancré au cœur du vivant, d’un retour à la chair autant qu’à la terre, et d’une construction en lien à l’écoute profonde du végétal.
Les poèmes entrent en dialogue avec les compositions musicales, pour former des échappées belles, où résonne la force pacificatrice des arbres.
Entrée libre, participation au chapeau, séance de dédicaces à suivre .
Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 43 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture et poétique musicale Locquirec a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Le tour de la pointe de Locquirec Locquirec Finistère 1 mai 2026
- GR34 ou Sentier des Douaniers Locquirec Finistère 1 mai 2026
- Tables rondes toponymie CEL à Ar Presbital Ar Presbital Locquirec 6 mai 2026
- Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec 6 mai 2026
- Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Impasse de l’Île Blanche Locquirec 9 mai 2026