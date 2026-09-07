Lecture guidée du village de Roynac depuis la table d’orientation, Table d’orientation de Roynac, Roynac

Informations pratiques

Lecture guidée du village de Roynac depuis la table d’orientation Samedi 19 septembre, 17h00 Table d’orientation de Roynac Drôme

Rdv à la table d’orientation. Parking de l’église et montée à pied, 25 min. Inscription obligatoire. Attention, les places sont limitées. Les personnes non inscrites ne pourront être rajoutées au groupe déjà formé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite – Lecture guidée depuis la table d’orientation de Roynac.

Depuis la table d’orientation, un point de vue offre une lecture guidée à 360°, par Karine, notre guide conférencière,de l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération, avec en bas, le village actuel et les cultures puis les reliefs et en contrebas, les traces du passé avec le village ancien.

Nous observerons un paysage typique de la plaine de la Valdaine, marqué par l’agriculture et ses parcelles bien dessinées et le vieux village, installé ici autrefois pour des raisons de sécurité et de défense. Un endroit idéal pour comprendre à la fois l’évolution du village et l’organisation du territoire.

Table d’orientation de Roynac D113 26450 Roynac Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475010020 https://www.dromeprovencale.fr/fete-manifestation/visite-lecture-guidee-depuis-la-table-dorientation-de-roynac-journees-europeennes-du-patrimoine/ Depuis la table d’orientation, un point de vue offre une lecture guidée à 360° avec en bas, le village actuel et les cultures puis les reliefs

et en contrebas, les traces du passé avec le village ancien. Parking à l’église et montée à pied par la route ou co-voiturage pour accéder au petit parking , 5 voitures maximum, près du début du chemin vers la table d’orientation..

Inscription obligatoire auprès de vos Offices de tourisme de Marsanne ou Montélimar.

Attention, les places sont limitées pour des raisons de sécurité et de place sur le site même de la table d’orientation.

Les personnes non inscrites ne pourront être rajoutées au groupe déjà formé.

Visite gratuite de 30/45mn.

Visite organisée par l’Office de tourisme de Montélimar Agglomération.

Le samedi 19 septembre 2026 de 17h à 17h45

Gratuit, sur inscription obligatoire car places limitées pour des raisons de sécurité.

Visite – Lecture guidée depuis la table d’orientation de Roynac.

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