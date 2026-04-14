Lecture : L’écho littéraire au jardin, Jardin antique mediterranéen, Balaruc-les-Bains

Lecture : L’écho littéraire au jardin Dimanche 7 juin, 10h30 Jardin antique mediterranéen Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La poésie au coeur des essences

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, cet événement invite à une immersion sensible où la poésie dialogue avec la nature. « La poésie au cœur des essences » propose une traversée artistique et contemplative, mêlant lectures, récitals et rencontres, au fil des arbres et des parfums du jardin. Tout au long de la journée, poètes, artistes et musiciens se succèdent pour faire résonner les mots avec le vivant, explorant les liens profonds entre création, émotions et paysage. Une invitation à ralentir, écouter et ressentir, dans un cadre où chaque vers devient écho aux essences qui nous entourent.

10h30 Présentation de l’œuvre de poètes et lectures

Catherine BRUNEAU poète artiste peintre

Ida Jaroschek poète son dernier recueil « Les pas lents du poèmes »

12h15 : Un micro sous les arbres pour découvrir des voix émergentes

14h30 : visite guidée en écho-poésie avec la participation de poètes de l’association

Quand les vers se mêlent aux essences…

16h00 : Récital : Poésie chinoise par Anne Marie Jeanjean

Chine : tradition-modernité

− Evocation de YU Xuanji poète du 9ème siècle à travers quelques un de ses poèmes

extraits du livre « Dans le souffle du sabre » réunissant pour la première fois l’intégralité

de son oeuvre en Occident.

− Bref contrepoint contemporain avec l’anthologie de poésie chinoise « Modernité ».

Ouvrages bilingues co-traduits par Shanshan SUN & Anne-Marie JEANJEAN

17h Récital Concert Ornithologique avec la chanteuse musicienne Alice Bénar

Née d’une passion pour la poésie et la composition, Alice Bénar développe une musique

empreinte de douceur et de profondeur. Ses textes abordent les émotions intérieures, les liens humains et la nature. Son approche allie écriture sensible et arrangements aux influences multiples, du folk à la pop acoustique, pour créer une atmosphère contemplative et chaleureuse.

Organisé en partenariat avec l’association Voix de l’extrême, Poésie et Culture.

Jardin antique mediterranéen Rue du Pioch, 34540 Balaruc-les-Bains, France Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie 0467464792 https://patrimoine.agglopole.fr/jardin-antique-mediterraneen À la fois vitrine des essences méditerranéennes et musée des techniques de plantation antiques, ce jardin, situé sur 1,7 hectares face à l’étang de Thau, constitue un lieu unique sur le bassin méditerranéen. Le jardin invite petits et grands à découvrir, à travers 7 créations originales (jardins et bois thématiques), la flore méditerranéenne et ses subtils usages que nos ancêtres nous ont transmis en héritage (agriculture et horticulture, sacré et mythologie, médecine, cuisine, cosmétique…). de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue de la gare, près des serres municipales. Parking à proximité.

La poésie au coeur des essences

©sete agglopole mediterrannée