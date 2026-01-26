Lecture Les Thibault au Tertre Sérigny Belforêt-en-Perche

Lecture Les Thibault au Tertre

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Samedi 10 octobre: lectures. Les Thibault volume 5, de Roger Martin du Gard.

Suivie d’une conférence débat sur la correspondance entre Roger Martin du Gard et Stephan Zweig .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 6 17 15 21 27 maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr

