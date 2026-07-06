Lecture Méduse et merveille Cie 13/31 Quai des Rêves Lamballe-Armor
mercredi 7 octobre 2026 · Quai des Rêves · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Lecture Méduse et merveille Cie 13/31
Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Lisa Guez, metteure en scène et artiste associée au Quai des Rêves, et Alexandre Tran (Cie 13/31) vous proposent une lecture de Méduse et Merveille, un texte jeune public à partir de 8 ans.
L’histoire de deux enfants que tout oppose et qui, au fil d’une aventure initiatique, découvrent ensemble les dangers, les beautés et les nuances du monde qui les entoure. Un récit sensible qui interroge également la parentalité, les peurs des adultes et la manière dont elles façonnent le regard des enfants.
Tout public à partir de 8 ans.
Dans le cadre du festival Vague Créative .
Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 96 50 94 80
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English :
L’événement Lecture Méduse et merveille Cie 13/31 Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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