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AGENDA · Béziers

LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL Béziers

mercredi 2 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Des histoires, des sons et des petits instruments pour plonger les tout-petits dans la magie de Noël !
Plongez les tout-petits dans la magie de Noël avec une séance d’histoires sonores ! Livres à puces, petits instruments et bruitages rythmeront ce moment ludique et enchanté, pour éveiller leur curiosité et leur imagination.
Sur inscription pour les enfants de 1 à 4 ans.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Stories, sounds, and little instruments to immerse little ones in the magic of Christmas!

L’événement LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34

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