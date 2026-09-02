LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL Béziers
mercredi 2 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Des histoires, des sons et des petits instruments pour plonger les tout-petits dans la magie de Noël !
Plongez les tout-petits dans la magie de Noël avec une séance d’histoires sonores ! Livres à puces, petits instruments et bruitages rythmeront ce moment ludique et enchanté, pour éveiller leur curiosité et leur imagination.
Sur inscription pour les enfants de 1 à 4 ans. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Stories, sounds, and little instruments to immerse little ones in the magic of Christmas!
L’événement LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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