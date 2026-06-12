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Lecture musicale Ti an Trouz Douarnenez

Lecture musicale Ti an Trouz Douarnenez samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ti an Trouz

Adresse : 8, rue Jean Jaurès

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Douarnenez

Lecture musicale

Ti an Trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de  Séries parisiennes  de Étienne Faure, éd. Gallimard, 2024.   .

Ti an Trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26 

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English :

L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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