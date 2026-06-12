Lecture musicale Ti an Trouz Douarnenez

Douarnenez

Lecture musicale

Ti an Trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.

Prochaine lecture: des extraits de Séries parisiennes de Étienne Faure, éd. Gallimard, 2024. .

Ti an Trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DE DOUARNENEZ