Lecture musicale du recueil « Une vie comme ça » par Karine Reysset Samedi 4 juillet, 17h00 Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Paru en avril 2025 aux éditions Bruno Doucey, « Une vie comme ça » est le premier receuil de poésie de Karine Reysset. Il se présente comme une tentative d’autobiographie poétique. Entre musique, mots et souvenirs, la poétesse et le pianiste Sylvain Griotto présentent à la Maison de Chateaubriand un voyage sensible.

Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France http://vallée-aux-loups.hauts-de-seine.fr La Vallée-aux-Loups illustre l’harmonie qui règne dans le département entre patrimoines culturel et naturel. La Maison de Chateaubriand perpétue le souvenir de son illustre propriétaire et s’inscrit dans le présent avec de nombreuses animations, des échanges, des rencontres et des créations. À deux pas, l’Arboretum raconte l’aventure d’une des plus grandes familles de pépiniéristes du XIXe siècle.

A l’occasion de la parution de son ouvrage « Une vie comme ça », Karine Reysset donne une lecture musicale de son livre, accompagnée au piano par Sylvain Griotto poésie piano

Karine Reysset