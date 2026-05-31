Rencontre avec Monsieur Plant, créateur de l’installation Tree Hug, Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry

Rencontre avec Monsieur Plant, créateur de l’installation Tree Hug Samedi 4 juillet, 16h00 Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

A l’occasion de l’inauguration de l’installation « Tree Hug » présente tout l’été dans le parc de la Maison de Chateaubriand, l’artiste Monsieur Plant sera présent pour échanger avec le public autour d’un verre de citronnade.

Le temps d’échange convivial sera suivi d’un concert dan sle parc de la maison.

Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France http://vallée-aux-loups.hauts-de-seine.fr La Vallée-aux-Loups illustre l’harmonie qui règne dans le département entre patrimoines culturel et naturel. La Maison de Chateaubriand perpétue le souvenir de son illustre propriétaire et s’inscrit dans le présent avec de nombreuses animations, des échanges, des rencontres et des créations. À deux pas, l’Arboretum raconte l’aventure d’une des plus grandes familles de pépiniéristes du XIXe siècle.

Venez rencontrer Monsieur Plant et échanger avec lui sur son oeuvre « Tree Hug » dans le parc de la Maison de Chateaubriand arbre inauguration