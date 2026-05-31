Tree Hug, Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry

Tree Hug 27 juin – 30 août Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Accès libre du parc de la Maison de Chateaubriand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T09:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Depuis 10 ans, l’artiste Mr Plant crée avec l’aide de la nature des oeuvres d’art poétiques et engagées. Ces installations éphémères mêlent le monde des plantes et du vivant avec la culture et les codes esthétiques urbains. Elles sont faites en majorité à partir de matériaux naturels : fleurs, écorces, mousses, graines et herbes, cueillis lors de moments de retraite et de reconnexion avec la nature.

Quelques mots de Mr Plant sur son installation : « TREE HUG »

La conscience écologique s’impose aujourd’hui comme une urgence partagée, au cœur des réflexions contemporaines. Face aux déséquilibres croissants, l’être humain est appelé à transformer ses modes de vie et à réinventer son rapport au vivant. Les arbres, piliers essentiels de nos écosystèmes, incarnent cette interdépendance. Ressources précieuses, ils régulent, protègent et nourrissent, tout en portant en eux une mémoire silencieuse du monde. Leur présence rappelle combien l’équilibre naturel repose sur des relations fragiles et profondément entremêlées.

L’installation TREE HUG s’inscrit dans cette perspective comme un hommage sensible aux bienfaits du monde végétal. À travers une sculpture de bras enlaçant un tronc, l’œuvre donne à voir un geste universel : celui de l’attachement, du besoin de lien, mais aussi de la reconnaissance. Elle évoque également une transformation, presque surréaliste, où la frontière entre l’humain et l’arbre s’efface. Le corps semble se fondre dans la matière végétale, comme absorbé par une nature qui reprend ses droits. Cette fusion, à la fois troublante et poétique, interroge notre place dans le cycle du vivant : sommes-nous extérieurs à la nature, ou en faisons-nous intimement partie ?

Par cette étreinte figée, l’œuvre invite à une réflexion profonde sur notre responsabilité, mais aussi sur la possibilité d’une réconciliation entre l’humain et son environnement.

Maison de Chateaubriand 87 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France http://vallée-aux-loups.hauts-de-seine.fr La Vallée-aux-Loups illustre l’harmonie qui règne dans le département entre patrimoines culturel et naturel. La Maison de Chateaubriand perpétue le souvenir de son illustre propriétaire et s’inscrit dans le présent avec de nombreuses animations, des échanges, des rencontres et des créations. À deux pas, l’Arboretum raconte l’aventure d’une des plus grandes familles de pépiniéristes du XIXe siècle.

Venez admirer une installation végétale signée par l’artiste Monsieur Plant qui viendra habiller plusieurs arbres du parc de la Maison de Chateaubriand durant tout l’été ! Arbre mains

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