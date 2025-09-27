Lecture musicale « La Toile cirée »

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Ce spectacle fait entendre la voix de Jacqueline Peker comme si elle parlait au spectateur. Il met en lumière sa personnalité inspirante et la singularité de cette femme étonnante, engagée, aux multiples facettes. .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

