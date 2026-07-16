Lecture musicale « L’homme des foules » de Edgar A. Poe, par la Cie Gavali, Centre culturel Helen Adam, Bédoin

Informations pratiques

Lecture musicale « L’homme des foules » de Edgar A. Poe, par la Cie Gavali Samedi 3 octobre, 18h30 Centre culturel Helen Adam Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:45:00+02:00

L’un des plus étranges récits d’Edgar Poe.

Assis à la terrasse d’un café londonien, un flâneur observe avec détachement la foule des passants. Attiré par le comportement d’un vieil homme, il décide de le suivre une nuit et toute une journée à travers la ville.

Centre culturel Helen Adam 301 avenue barral des Baux Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 65 69 72 https://www.bedoin-mont-ventoux.fr/accueil.html Bibliothèque municipale Parking, accès PMR

Biblis en folie 2026

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