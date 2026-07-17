Spectacle très jeune public, Centre culturel Helen Adam, Bédoin

Informations pratiques

Spectacle très jeune public Samedi 3 octobre, 10h30 Centre culturel Helen Adam Vaucluse

Spectacle limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Spectacle pour les 1-5 ans

Centre culturel Helen Adam 301 avenue barral des Baux Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 65 69 72 https://www.bedoin-mont-ventoux.fr/accueil.html [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 65 69 72 »}] Bibliothèque municipale Parking, accès PMR

Biblis en folie 2026

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