Lecture paysagère de la vallée de la Trie Tœufles

Informations pratiques

Tœufles

Lecture paysagère de la vallée de la Trie

Place du Hamel Tœufles Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Dans le cadre de la résidence artistique C’est tout un art Vallée de la Trie , les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

Partez à la découverte des paysages de la vallée de la Trie et apprenez à les observer sous un nouveau regard. Cette visite sera animée par Cyril Guimard, paysagiste et conseiller en paysage au CAUE de la Somme (CAUE 80), qui partagera son expertise et apportera des clés de lecture pour mieux comprendre l’évolution et les caractéristiques de ce territoire.

Au fil du parcours, vous découvrirez comment le relief, l’eau, les activités humaines et l’histoire ont façonné les paysages que nous connaissons aujourd’hui. Cette sortie sera également l’occasion d’échanger autour des enjeux liés à leur préservation et à leur valorisation.

Une invitation à prendre le temps d’observer, de comprendre et d’apprécier la richesse du paysage local, à travers un moment convivial mêlant découverte, transmission et partage.

Réservation obligatoire

Dans le cadre de la résidence artistique C’est tout un art Vallée de la Trie , les artistes Anne Muller et Geoffroy Boucher proposent une série de rendez-vous destinés à mettre en lumière les richesses patrimoniales de la vallée de la Trie et à porter un nouveau regard sur ce territoire.

Partez à la découverte des paysages de la vallée de la Trie et apprenez à les observer sous un nouveau regard. Cette visite sera animée par Cyril Guimard, paysagiste et conseiller en paysage au CAUE de la Somme (CAUE 80), qui partagera son expertise et apportera des clés de lecture pour mieux comprendre l’évolution et les caractéristiques de ce territoire.

Au fil du parcours, vous découvrirez comment le relief, l’eau, les activités humaines et l’histoire ont façonné les paysages que nous connaissons aujourd’hui. Cette sortie sera également l’occasion d’échanger autour des enjeux liés à leur préservation et à leur valorisation.

Une invitation à prendre le temps d’observer, de comprendre et d’apprécier la richesse du paysage local, à travers un moment convivial mêlant découverte, transmission et partage.

Réservation obligatoire .

Place du Hamel Tœufles 80870 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

As part of the “C’est tout un art?” artist-in-residence program in Vall%E9e de la Trie %BB, artists Anne Muller and Geoffroy Boucher are offering a series of events designed to highlight the rich heritage of the Trie Valley and to offer a fresh perspective on this region.

Set out to discover the landscapes of the Trie Valley and learn to see them in a new light. This tour will be led by Cyril Guimard, a landscape architect and landscape consultant at the CAUE of the Somme (CAUE 80), who will share his expertise and provide insights to help you better understand the evolution and characteristics of this region.

Along the way, you’ll discover how topography, water, human activities, and history have shaped the landscapes we know today. This outing will also be an opportunity to discuss issues related to the preservation and promotion of these landscapes.

An invitation to take the time to observe, understand, and appreciate the richness of the local landscape through a convivial experience that combines discovery, learning, and sharing.

Reservations required

L’événement Lecture paysagère de la vallée de la Trie Tœufles a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Somme 3 Vallées