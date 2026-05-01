La Ferté-Vidame

Lecture poétique

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de sa résidence en Forêts du Perche, Emmanuelle Favier propose avec la médiathèque de La Ferté-Vidame une lecture poétique accompagnée en musique par Abdelhadi El Rharbi au oud. Un instant suspendu à ne surtout pas manquer !

Dans le cadre de sa résidence en Forêts du Perche, Emmanuelle Favier propose avec la médiathèque de La Ferté-Vidame une lecture poétique accompagnée en musique par Abdelhadi El Rharbi au oud. Un instant suspendu à ne surtout pas manquer ! .

29 Rue de Laborde La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 17 mediatheque.ferte@foretsduperche.fr

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English :

As part of her residency in Forêts du Perche, Emmanuelle Favier and the La Ferté-Vidame media library offer a poetic reading accompanied by Abdelhadi El Rharbi on the oud. A suspended moment not to be missed!

L’événement Lecture poétique La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-05-12 par OTs DU PERCHE