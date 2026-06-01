Lecture pour adultes Librairie-salon de thé douce utopie Auros
Lecture pour adultes Librairie-salon de thé douce utopie Auros vendredi 26 juin 2026.
Auros
Lecture pour adultes
Librairie-salon de thé douce utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 16:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Lecture des fables de la fontaines par Chantale Romé, comédienne. .
Librairie-salon de thé douce utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Lecture pour adultes
L’événement Lecture pour adultes Auros a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers
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