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Lecture pour adultes Librairie-salon de thé douce utopie Auros

Lecture pour adultes Librairie-salon de thé douce utopie Auros

Lecture pour adultes Librairie-salon de thé douce utopie Auros vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Librairie-salon de thé douce utopie

Adresse : 47 rue Cazemajou

Ville : 33124 Auros

Département : Gironde

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Auros

Lecture pour adultes

Librairie-salon de thé douce utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26 16:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Lecture des fables de la fontaines par Chantale Romé, comédienne.   .

Librairie-salon de thé douce utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70  contact@douceutopie.fr

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English : Lecture pour adultes

L’événement Lecture pour adultes Auros a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de l’Entre-deux-Mers

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