Lecture pour les tout-petits, Bibliothèque Chiché

Lecture pour les tout-petits

Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-03-12 2026-06-11

Un bain de lecture, de comptines et d’échanges pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs accompagnateurs.

Sur réservation. .

Bibliothèque 4 Route de Parthenay Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 57 bibliotheque.chiche@agglo2b.fr

