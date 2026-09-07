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Lecture « Pour qui les roses, les pivoines », La Librairie qui relie, Génolhac

samedi 12 septembre 2026 · La Librairie qui relie · Génolhac

Lecture « Pour qui les roses, les pivoines », La Librairie qui relie, Génolhac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
La Librairie qui relie
Adresse
17 Grand Rue, 30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard
Tarif
Gratuit, sur inscription

Lecture « Pour qui les roses, les pivoines » Samedi 12 septembre, 18h00 La Librairie qui relie Gard

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:30:00+02:00

Jean-Pierre Milovanoff nous offre, en voisin de la librairie, un joli temps de lecture de ses textes, publiés et inédits, qu’il a intitulé Pour qui les roses, les pivoines.
Venez à sa rencontre et profitez d’un moment privilégié avec un auteur généreux.
Nombre de places limité, inscription nécessaire au 04 66 34 27 62 ou par courriel : lalibrairiequirelie@gmail.com
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La Librairie qui relie 17 Grand Rue, 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lalibrairiequirelie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 27 62 »}] [{« link »: « mailto:lalibrairiequirelie@gmail.com »}]
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