Lecture « Pour qui les roses, les pivoines », La Librairie qui relie, Génolhac

Informations pratiques

Lecture « Pour qui les roses, les pivoines » Samedi 12 septembre, 18h00 La Librairie qui relie Gard

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:30:00+02:00

Jean-Pierre Milovanoff nous offre, en voisin de la librairie, un joli temps de lecture de ses textes, publiés et inédits, qu’il a intitulé Pour qui les roses, les pivoines.

Venez à sa rencontre et profitez d’un moment privilégié avec un auteur généreux.

Nombre de places limité, inscription nécessaire au 04 66 34 27 62 ou par courriel : lalibrairiequirelie@gmail.com

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La Librairie qui relie 17 Grand Rue, 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lalibrairiequirelie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 27 62 »}] [{« link »: « mailto:lalibrairiequirelie@gmail.com »}]

Lecture de Jean-Pierre Milovanoff Lecture Rencontre auteur