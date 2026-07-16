Balade : Patrimoine en péril, patrimoines en sauvetage, La Grand’rue, Génolhac

Informations pratiques

Balade : Patrimoine en péril, patrimoines en sauvetage Samedi 19 septembre, 10h00 La Grand’rue Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Samedi 19 septembre au matin

Génolhac : patrimoines en péril, patrimoines en sauvegarde

Une matinée consacrée à la conservation du patrimoine : que faut-il préserver, pourquoi et comment ? À Génolhac, différents acteurs se mobilisent. Mariette, guide-conférencière, vous invite à partir à leur rencontre.

À 10h, rendez-vous à l’Arceau pour une courte visite de la vieille ville et la découverte des trésors millénaires de la cité médiévale. La maquette du docteur Pellet sera présentée au centre de documentation du Parc national des Cévennes.

À 10h30, en bas de la Grand-Rue, découvrez le savoir-faire textile, un patrimoine immatériel en péril et en pleine renaissance. Brigitte Mathieu, d’Objectif Laine, proposera des démonstrations du travail de la laine. Vous rencontrerez également Alexis, tapissier et héritier d’une longue tradition d’artisanat d’art.

À 11h, rendez-vous à la mairie pour découvrir le patrimoine routier, souvent oublié de l’histoire. Guy Chéron, maire de Génolhac, présentera la restauration des ponts communaux et le remarquable réseau d’ouvrages en pierre sèche.

À 11h30, départ de la mairie vers l’ancienne usine à tanin pour aborder la question des friches industrielles, de leur préservation et de leur reconversion.

La Grand’rue Grand rue, 30450 Genolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie 0466611055 http://www.genolhac.fr A Génolhac, différents acteurs se mobilisent. Mariette, guide-conférencière, vous emmène à leur rencontre.

Samedi 19 septembre matin

©Mariette Emile