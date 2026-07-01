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AGENDA · Génolhac

Fête de la laine, Place du Colombier, Génolhac

samedi 22 août 2026 · Place du Colombier · Génolhac

Fête de la laine, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Place du Colombier
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard

Fête de la laine Samedi 22 août, 09h30 Place du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T09:30:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T09:30:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

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Le marché des artisans lainiers, ateliers, démonstrations, tonte de moutons, filage au rouet, feutre piqué, conférences, résultats du concours d’écriture, repas champêtre…