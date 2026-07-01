Fête de la laine, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Fête de la laine Samedi 22 août, 09h30 Place du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T09:30:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T09:30:00+02:00 – 2026-08-22T17:00:00+02:00

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Le marché des artisans lainiers, ateliers, démonstrations, tonte de moutons, filage au rouet, feutre piqué, conférences, résultats du concours d’écriture, repas champêtre…