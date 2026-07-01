AGENDA · Génolhac
“Qui êtes-vous monsieur Getz ?”, Génolhac, Génolhac
jeudi 20 août 2026 · Génolhac
Informations pratiques
“Qui êtes-vous monsieur Getz ?” Jeudi 20 août, 19h30 Génolhac Gard
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00
Rendez-vous place du Cinéma.
Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
Conférence musicale par le Théâtre de la Palabre. Théâtre Conférence
À voir aussi à Génolhac (Gard)
- Bal des pompiers, Place du Colombier, Génolhac 13 juillet 2026
- Vide-greniers, Place du Colombier, Génolhac 19 juillet 2026
- Sortie des Têtes à l’air, Place du Colombier, Génolhac 19 juillet 2026
- Balade au fil du Luech : nature et vins insolites, Génolhac, Génolhac 23 juillet 2026
- Fête votive, Place du Colombier, Génolhac 25 juillet 2026