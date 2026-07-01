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AGENDA · Génolhac

“Qui êtes-vous monsieur Getz ?”, Génolhac, Génolhac

jeudi 20 août 2026 · Génolhac

“Qui êtes-vous monsieur Getz ?”, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Génolhac
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard
Tarif
10 €

“Qui êtes-vous monsieur Getz ?” Jeudi 20 août, 19h30 Génolhac Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00

Rendez-vous place du Cinéma.

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
Conférence musicale par le Théâtre de la Palabre. Théâtre Conférence

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