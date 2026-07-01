“Qui êtes-vous monsieur Getz ?”, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

“Qui êtes-vous monsieur Getz ?” Jeudi 20 août, 19h30 Génolhac Gard

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T19:30:00+02:00 – 2026-08-20T21:00:00+02:00

Rendez-vous place du Cinéma.

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie

Conférence musicale par le Théâtre de la Palabre. Théâtre Conférence