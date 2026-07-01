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AGENDA · Génolhac

Concentration cycliste, Génolhac, Génolhac

dimanche 30 août 2026 · Génolhac

Concentration cycliste, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Génolhac
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard

Concentration cycliste Dimanche 30 août, 10h00 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Rendez-vous au parking du Mas de la Barque.

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Organisée par le club Cyclo Evasion. Parcours libre. Rando VTT. Cyclisme Sport

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