Concentration cycliste, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

Concentration cycliste Dimanche 30 août, 10h00 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Rendez-vous au parking du Mas de la Barque.

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cycloevasion.com »}]

Organisée par le club Cyclo Evasion. Parcours libre. Rando VTT. Cyclisme Sport