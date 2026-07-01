AGENDA · Génolhac
Concentration cycliste, Génolhac, Génolhac
dimanche 30 août 2026 · Génolhac
Informations pratiques
Concentration cycliste Dimanche 30 août, 10h00 Génolhac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00
Rendez-vous au parking du Mas de la Barque.
Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cycloevasion.com »}]
Organisée par le club Cyclo Evasion. Parcours libre. Rando VTT. Cyclisme Sport
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