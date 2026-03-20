Lecture Raconte-moi le Mobilier Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Lecture Raconte-moi le Mobilier

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Une raconteuse , des livres, quelques coussins, un musée et une expo sur le Mobilier National ! Tous les ingrédients sont réunis pour un voyage presque immobile ! Avec la Ligue de l’enseignement Haute-Loire et l’association lire et faire lire .

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Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

A storyteller, books, a few cushions, a museum and an exhibition on the Mobilier National! All the ingredients for an almost motionless journey! With the Ligue de l?enseignement Haute-Loire and the association lire et faire lire .

L’événement Lecture Raconte-moi le Mobilier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay