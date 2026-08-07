Lecture Retour de plage, retour de pages Temple d’Etretat Étretat
vendredi 21 août 2026 · Temple d'Etretat · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Lecture Retour de plage, retour de pages
Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Dans le cadre des rencontres littéraires mises en place au Temple d’Étretat, A.-M. Fournier et D. Homo proposent une lecture de (Juste) avant d’Antoine Jaccoud. Une interprétation qui met en lumière toute la force du texte et invite le public à vivre la littérature autrement, dans l’intimité du Temple. .
Temple d’Etretat 66 Rue Guy de Maupassant Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Lecture Retour de plage, retour de pages
L’événement Lecture Retour de plage, retour de pages Étretat a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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