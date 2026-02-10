Lecture théâtrale et musicale Gisèle Halimi, l’avocate insoumise Centre Culturel de Fontlozier Valence
Lecture théâtrale et musicale Gisèle Halimi, l’avocate insoumise Centre Culturel de Fontlozier Valence vendredi 6 mars 2026.
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
pour les adhérents et les personnes relevant des minima sociaux
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06 19:00:00
2026-03-06
La première est la lecture théâtrale et musicale Gisèle Halimi, l’avocate insoumise , proposée par la Cie Novecento, en partenariat avec l’Association Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes.
Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr
The first is a theatrical and musical reading of Gisèle Halimi, l?avocate insoumise , presented by Cie Novecento, in partnership with the Coup de Soleil Association in Auvergne-Rhône-Alpes.
