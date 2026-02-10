Lecture théâtrale et musicale Gisèle Halimi, l’avocate insoumise Centre Culturel de Fontlozier Valence

Lecture théâtrale et musicale Gisèle Halimi, l’avocate insoumise

Centre Culturel de Fontlozier 95 avenue de la Liberation Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

pour les adhérents et les personnes relevant des minima sociaux

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

2026-03-06

La première est la lecture théâtrale et musicale Gisèle Halimi, l’avocate insoumise , proposée par la Cie Novecento, en partenariat avec l’Association Coup de Soleil en Auvergne-Rhône-Alpes.

+33 9 64 04 85 67 accueil@ccf26.fr

English :

The first is a theatrical and musical reading of Gisèle Halimi, l?avocate insoumise , presented by Cie Novecento, in partnership with the Coup de Soleil Association in Auvergne-Rhône-Alpes.

