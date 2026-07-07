Lecture théâtralisée au jardin partagé Rue des Glycines Dinard
lundi 3 août 2026 · Rue des Glycines · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Lecture théâtralisée au jardin partagé
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Une invitation à la lecture expressive qui permet de restituer le relief et la saveur d’un texte et l’occasion de découvrir une pratique visuelle d’interprétation dans un cadre verdoyant.
Renseignements auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou directement sur place à l’accueil du CCAS 57 rue des minées 35800 Dinard. .
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30
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English :
L’événement Lecture théâtralisée au jardin partagé Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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