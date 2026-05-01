Lecture théâtre-roman Les poissons rouges Villefranche-du-Queyran
Lecture théâtre-roman Les poissons rouges Villefranche-du-Queyran jeudi 28 mai 2026.
Villefranche-du-Queyran
Lecture théâtre-roman Les poissons rouges
Chez J-P PLAZAS Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
La Compagnie Lux in Tenebris présente Les poissons rouges de Jean Anouilh .
Chez J-P PLAZAS Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 66 95 17
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English : Lecture théâtre-roman Les poissons rouges
L’événement Lecture théâtre-roman Les poissons rouges Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne