Villefranche-du-Queyran

Lecture théâtre-roman Les poissons rouges

Chez J-P PLAZAS Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

La Compagnie Lux in Tenebris présente Les poissons rouges de Jean Anouilh .

Chez J-P PLAZAS Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 66 95 17

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English : Lecture théâtre-roman Les poissons rouges

L’événement Lecture théâtre-roman Les poissons rouges Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne