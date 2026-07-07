Lecture Vue Mer rue du Général Bruncher Fouras

Informations pratiques

Fouras

Lecture Vue Mer

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

La médiathèque propose des lectures publiques, Lectures Vue Mer, chaque mercredi sur sa terrasse.

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rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

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English : Reading Sea View

The media library organises public readings ‘Lectures Vue Mer’ every Wednesday on its terrace.

L’événement Lecture Vue Mer Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan