Lecture Vue Mer rue du Général Bruncher Fouras
mercredi 8 juillet 2026 · rue du Général Bruncher · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Lecture Vue Mer
rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-08
La médiathèque propose des lectures publiques, Lectures Vue Mer, chaque mercredi sur sa terrasse.
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rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr
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English : Reading Sea View
The media library organises public readings ‘Lectures Vue Mer’ every Wednesday on its terrace.
L’événement Lecture Vue Mer Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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