UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouras

Lecture Vue Mer rue du Général Bruncher Fouras

mercredi 8 juillet 2026 · rue du Général Bruncher · Fouras

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
rue du Général Bruncher
Adresse
Médiathèque
Ville
17450 Fouras
Département
Charente-Maritime
Tarif

Fouras

Lecture Vue Mer

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-08

La médiathèque propose des lectures publiques, Lectures Vue Mer, chaque mercredi sur sa terrasse.
  .

rue du Général Bruncher Médiathèque Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 29 31  mediatheque@fouras-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reading Sea View

The media library organises public readings ‘Lectures Vue Mer’ every Wednesday on its terrace.

L’événement Lecture Vue Mer Fouras a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Rochefort Océan

À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)