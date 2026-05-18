Lectures à haute voix à la prison Jacques Cartier Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes
Lectures à haute voix à la prison Jacques Cartier Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Lectures à haute voix à la prison Jacques Cartier Ancienne prison Jacques-Cartier Rennes Vendredi 10 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Lectures
Cette année, la bibliothèque des Champs-Manceaux s’invite dans ce lieu insolite qu’est la prison Jacques Cartier pour vous proposer des lectures à voix hautes. Venez profiter de cette occasion pour découvrir un lieu chargé d’histoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T17:00:00.000+02:00
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Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Sud-Gare Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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