Sciences en bas de chez toi – à Dullin, square Charles Dullin, Rennes

Informations pratiques

Sciences en bas de chez toi – à Dullin Vendredi 10 juillet, 15h00 square Charles Dullin Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour-là au lancement de l’été de Bréquigny, pour une après-midi de pratiques sportives, artistiques et scientifiques, des spectacles, de la danse … tout un programme !

de 15 h à 18 h

Au programme : Défis et petites constructions

Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

square Charles Dullin square Charles Dullin Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

les petits débrouillards