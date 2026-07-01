UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Banquet Populaire, Base nautique du canal Saint Martin, Rennes

vendredi 10 juillet 2026 · Base nautique du canal Saint Martin · Rennes

Banquet Populaire, Base nautique du canal Saint Martin, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Base nautique du canal Saint Martin
Adresse
48 Canal Saint-Martin, Rennes,
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Banquet Populaire Vendredi 10 juillet, 19h30 Base nautique du canal Saint Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

Venez participer à ce banquet populaire pour vivre en moment ensemble autour d’un plat que vous partagerez ensemble. Il s’agit d’un temps festif ouvert à tout le monde où chacun est convivé à apporter un plat un petit quelque chose s’il le peut, sinon simplement venir pour festoyer

Base nautique du canal Saint Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mirelaridaine@gmail.com »}]
Le Banquet Populaire est l’envie de vivre ensemble un repas partagé pensé et crée avec les habitants et habitantes de votre quartier. Repas convivialité

mirelaridaine

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)