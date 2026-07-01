Banquet Populaire, Base nautique du canal Saint Martin, Rennes
vendredi 10 juillet 2026 · Base nautique du canal Saint Martin · Rennes
Informations pratiques
Banquet Populaire Vendredi 10 juillet, 19h30 Base nautique du canal Saint Martin Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Venez participer à ce banquet populaire pour vivre en moment ensemble autour d’un plat que vous partagerez ensemble. Il s’agit d’un temps festif ouvert à tout le monde où chacun est convivé à apporter un plat un petit quelque chose s’il le peut, sinon simplement venir pour festoyer
Base nautique du canal Saint Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, Rennes 35000 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mirelaridaine@gmail.com »}]
Le Banquet Populaire est l’envie de vivre ensemble un repas partagé pensé et crée avec les habitants et habitantes de votre quartier. Repas convivialité
mirelaridaine
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