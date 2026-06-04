karaoké Les Ateliers du Vent Rennes Vendredi 10 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Venez profitez de la terrasse ensoleillée et donner de la voix su karaoké !

**BAR EXTÉRIEUR + KARAOKÉ**

**Place Clara Zetkin**

**Vendredi 10 juillet 2026, 18h-00h30**

**Petite restauration**

**Accès libre**

Avec l’arrivée des beaux jours, le bar des Ateliers du Vent prend ses quartiers à l’extérieur, sur la place Clara Zetkin, venez profitez de la terrasse ensoleillée

Un vendredi par mois au Bar des Ateliers du Vent, on vous donne rendez-vous pour donner de la voix sur vos tubes préférés lors d’un karaoké enflammé

Venez pousser la chansonnette lors de l’ultime karaoké de la saison !

On vous attend nombreux·euses !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T23:59:00.000+02:00

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https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56



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