karaoké Les Ateliers du Vent Rennes
karaoké Les Ateliers du Vent Rennes vendredi 10 juillet 2026.
karaoké Les Ateliers du Vent Rennes Vendredi 10 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine
Venez profitez de la terrasse ensoleillée et donner de la voix su karaoké !
**BAR EXTÉRIEUR + KARAOKÉ**
**Place Clara Zetkin**
**Vendredi 10 juillet 2026, 18h-00h30**
**Petite restauration**
**Accès libre**
Avec l’arrivée des beaux jours, le bar des Ateliers du Vent prend ses quartiers à l’extérieur, sur la place Clara Zetkin, venez profitez de la terrasse ensoleillée
Un vendredi par mois au Bar des Ateliers du Vent, on vous donne rendez-vous pour donner de la voix sur vos tubes préférés lors d’un karaoké enflammé
Venez pousser la chansonnette lors de l’ultime karaoké de la saison !
On vous attend nombreux·euses !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T23:59:00.000+02:00
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https://www.lesateliersduvent.org/
Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 99 27 75 56
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