Restitution artistique jeune – Dounia au Square Dullin Square Charles-Dullin Rennes Vendredi 10 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Restitution publique d’une résidence artistique jeunesse mêlant danse, musique et graff.

Dans le cadre d’Un été à Rennes 2026, la Compagnie Dounia présente au Square Dullin une restitution artistique issue de la résidence jeunesse menée à Villejean. Les jeunes participants (10–17 ans) y partagent une création collective mêlant danse, musique et arts visuels, accompagnés par la chorégraphe Fatima Leghzal, le graffeur Cinz et Kris Noly-Looshan.

Ce temps de restitution s’inscrit dans le sillage du projet Danses en Héritage.S, qui met en lumière les héritages culturels et les récits de vie des habitants. Le public est invité à découvrir ces créations et à prolonger ce moment dans un esprit convivial et participatif avec le Live Call and Response de Looshan avec un set explosif et dansant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T17:30:00.000+02:00

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Square Charles-Dullin 19, square Charles-Dullin Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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