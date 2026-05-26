Spectacle « Lune et l’autre » EPI des Longs Champs Rennes
Spectacle « Lune et l’autre » EPI des Longs Champs Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Spectacle « Lune et l’autre » EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 10 juillet, 17h30 Ille-et-Vilaine
Accès libre
Inspiré d’un conte traditionnel baoulé (Côte d’Ivoire), cette histoire explique comment les hommes et les femmes ont pris l’apparence que l’on connaît aujourd’hui et pourquoi la lune brille si haut…
Tous publics à partir de 3 ans. Durée : 25-30 min.
Inspiré d’un conte traditionnel baoulé (de Côte d’Ivoire), cette histoire étiologique explique comment les hommes et les femmes ont pris l’apparence que l’on connaît aujourd’hui et pourquoi la lune brille si haut dans le ciel.
Le lien évident entre la rondeur et la blancheur des balles de jonglage et celles de la lune est à l’origine de notre collaboration. La fusion de nos deux imaginaires est née en mêlant la voix, le corps et la jonglerie à l’univers poétique de ce conte.
Co-création de Juliette Plunian, La brodeuse d’histoires et Cédric Blondeau, Compagnie [Du bout des balles](https://duboutdesballes.fr/).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T17:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00.000+02:00
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EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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