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Caravane du sport, City stade de la Coulée verte, Rennes

vendredi 10 juillet 2026 · City stade de la Coulée verte · Rennes

Caravane du sport, City stade de la Coulée verte, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
City stade de la Coulée verte
Adresse
45 Rue Pierre Varin de la Bruneliere, 35700 Rennes, France
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre

Caravane du sport Vendredi 10 juillet, 15h00 City stade de la Coulée verte Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, breaking, skate, escrime, ateliers de motricité… et bien plus encore !

City stade de la Coulée verte 45 Rue Pierre Varin de la Bruneliere, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous. Venez bouger avec nous !

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