Lectures à haute voix à la prison Jacques Cartier, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Lectures à haute voix à la prison Jacques Cartier Vendredi 10 juillet, 15h00 Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Cette année, la bibliothèque des Champs-Manceaux s’invite dans ce lieu insolite qu’est la prison Jacques Cartier pour vous proposer des lectures à voix hautes. Venez profiter de cette occasion pour découvrir un lieu chargé d’histoire.

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 boulevard Jacques-Cartier Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

Lectures

Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole