Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes
Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Ludo Mobile 10 – 24 juillet, les vendredis Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T12:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00
En parallèle aux spectacles et animations du Vendredi de l’été, la ludothèque de la MJC Bréquigny propose animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public.
Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Ludothèque hors les murs
MJC
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