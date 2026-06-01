Ludo Mobile, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Ludo Mobile 10 – 24 juillet, les vendredis Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T12:00:00+02:00 – 2026-07-24T20:00:00+02:00

En parallèle aux spectacles et animations du Vendredi de l’été, la ludothèque de la MJC Bréquigny propose animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public.

Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Ludothèque hors les murs

MJC