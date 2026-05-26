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Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes

Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes

Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Quartier Bréquigny

Adresse : bréquigny

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes Vendredi 10 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Jouer avec la nature

**10h-12h :** Rendez-vous de la petite enfance au parc de Bréquigny. 0-3 ans accompagnés. Gratuit
**19h-19h30 :** La danse verte par la [Cie Flowcus.](https://www.cie-flowcus.com/) Un spectacle malicieux au cœur de la nature porté par le danseur chorégraphe Bruce Chiefare et le musicien Erwan Lhermenier. Dès 3 ans au square Charles Dullin. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T19:30:00.000+02:00

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Quartier Bréquigny bréquigny Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine


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