Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes
Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes vendredi 10 juillet 2026.
Vendredi de l’été Quartier Bréquigny Rennes Vendredi 10 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Jouer avec la nature
**10h-12h :** Rendez-vous de la petite enfance au parc de Bréquigny. 0-3 ans accompagnés. Gratuit
**19h-19h30 :** La danse verte par la [Cie Flowcus.](https://www.cie-flowcus.com/) Un spectacle malicieux au cœur de la nature porté par le danseur chorégraphe Bruce Chiefare et le musicien Erwan Lhermenier. Dès 3 ans au square Charles Dullin. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T19:30:00.000+02:00
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Quartier Bréquigny bréquigny Bréquigny Rennes Ille-et-Vilaine
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