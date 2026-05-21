Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 9 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux

Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux

Prévoir une tenue de rechange

Enfant accompagné·e d’un·e adulte

0 – 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T11:30:00.000+02:00

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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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