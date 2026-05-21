Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes
Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 9 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux
Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux
Prévoir une tenue de rechange
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T11:30:00.000+02:00
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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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