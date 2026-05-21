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Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes

Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes

Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Espace Jeu – Bloup, ça éclabousse ! Place Simone de Beauvoir Rennes Jeudi 9 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux

Un atelier ludique et sensoriel autour de l’eau et des jeux
Prévoir une tenue de rechange
Enfant accompagné·e d’un·e adulte
0 – 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T11:30:00.000+02:00

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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine


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