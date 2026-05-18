Jouer avec les mots et les langues pour explorer les livres bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
Jouer avec les mots et les langues pour explorer les livres bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Jouer avec les mots et les langues pour explorer les livres bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
Et si vous pouviez explorer les livres, parcourir les textes des romans, traverser les paysages littéraires et leurs imaginaires, vous surprendre de quelques phrases incroyables… Devenez des explorateurs de romans vous dirigeant au mieux dans la jungle des mots, jusqu’à trouver, au cœur du roman, l’incroyable sens caché du livre.
En partenariat avec l’association Dudiwan.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00
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bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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