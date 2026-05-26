Ludo Mobile Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes 8 – 22 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ludothèque hors les murs

La ludothèque de la MJC Bréquigny propose des animations jeux (jeux de société, jeux géants,…) et espace jouets pour tout public. Possibilité d’emprunter des jeux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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