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Sortie à la journée, à la ferme à St Ouen des Alleux, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes

Sortie à la journée, à la ferme à St Ouen des Alleux, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes

Sortie à la journée, à la ferme à St Ouen des Alleux, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Maison de Quartier La Bellangerais

Adresse : 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes

Ville : 35704 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : entre 3 et 30 € selon la composition de la famille et le Quotient familial

Sortie à la journée, à la ferme à St Ouen des Alleux Mercredi 8 juillet, 09h30 Maison de Quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

entre 3 et 30 € selon la composition de la famille et le Quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Maison de Quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Découverte des activités de la ferme ( nourrissage de la basse cour, découverte de la vie de la ferme…). Prévoir le pique nique. les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

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