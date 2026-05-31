Sortie à la journée, à la ferme à St Ouen des Alleux, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes

Sortie à la journée, à la ferme à St Ouen des Alleux Mercredi 8 juillet, 09h30 Maison de Quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

entre 3 et 30 € selon la composition de la famille et le Quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Maison de Quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Découverte des activités de la ferme ( nourrissage de la basse cour, découverte de la vie de la ferme…). Prévoir le pique nique. les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.